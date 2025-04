Feriadão e dengue em Americana: UBSs fechadas; UPAs, PAs e HM abertos

A Prefeitura de Americana está orientando os moradores com sintomas de dengue a buscar atendimento no período entre quinta e segunda-feira (17 a 21 de abril). As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão fechadas neste período, em razão do ponto facultativo de quinta-feira (17), dos feriados da Sexta-Feira Santa (18) e de Tiradentes (21), além do final de semana (19 e 20). Os testes rápidos para diagnóstico da doença, regularmente realizados nos postos, estarão disponíveis nas unidades de urgência e emergência.

A orientação é que os moradores com sintomas de dengue devem buscar atendimento nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) São José, na região da Cidade Jardim, e Dona Rosa, na região do Parque Gramado; no PA (Pronto Atendimento) do Antônio Zanaga; ou no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A orientação é da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

“O período de feriado prolongado exige atenção redobrada da população quanto aos sintomas da dengue. É fundamental que qualquer sinal da doença seja levado a sério e que os moradores procurem o serviço de urgência mais próximo, especialmente para evitar o agravamento do quadro clínico”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira. “Estamos com as unidades de pronto atendimento preparadas, com equipes treinadas e testes disponíveis para garantir agilidade no diagnóstico e início imediato do tratamento.”

As UBSs permanecem como referência para os atendimentos iniciais em caso de sintomas de dengue durante os dias úteis — fora dos finais de semana, feriados e pontos facultativos. Os casos leves (febre, dor no corpo, dor de cabeça e mal-estar) devem ser atendidos nas unidades básicas, onde são feitos os testes rápidos. Para sintomas persistentes, fatores de risco (hidratação inadequada e febre contínua) ou em pacientes vulneráveis — idosos, gestantes e crianças menores de dois anos —, o recomendado é buscar as UPAs ou o PA do Antônio Zanaga.

Cenários graves da dengue

Até o momento são mais de 6,1 mil casos confirmados de dengue e 21 óbitos ocasionados pela doença na cidade. A Secretaria de Saúde também chama a atenção para os cenários graves, com pacientes com sinais de alerta, como sangramentos, hipotensão persistente, vômito constante e presença de comorbidades. Nesses casos, é importante se dirigir rapidamente ao Hospital Municipal.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode se manifestar de forma leve ou grave. Os sintomas geralmente surgem entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado. Os mais comuns incluem: – Febre alta repentina (acima de 38,5°C), – Dor de cabeça intensa, – Dor atrás dos olhos, – Dores musculares e articulares, – Fadiga e mal-estar, – Náuseas e vômitos, – Manchas vermelhas na pele, – Perda de apetite.

A Prefeitura de Americana decretou situação de emergência em saúde pública em razão do cenário da dengue no município. O Decreto nº 13.702/2025, publicado no Diário Oficial, estabelece medidas administrativas para intensificar o controle e combate às arboviroses. A decisão acompanha as diretrizes do Governo de São Paulo, conforme o Decreto Estadual nº 69.359/2025, que reconhece a epidemia de dengue em todo o território paulista.

