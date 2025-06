Férias escolares começam dia 1º na rede municipal de Educação de Americana

Mais de 12,2 mil estudantes matriculados na rede municipal de Educação de Americana entram em férias escolares a partir de 1º de julho. Nas 11 escolas de Ensino Fundamental, as atividades pedagógicas com crianças e adolescentes vão até o dia 1º e, nas unidades de Educação Infantil, até 2 de julho.



O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, fez um balanço das atividades da primeira metade do ano letivo. “O semestre começou com boas notícias para a Educação de Americana: houve um crescimento de 7% no total de estudantes com boa leitura e compreensão de textos; recebemos o Selo Ouro do Programa Criança Alfabetizada; conquistamos o Prêmio Excelência Educacional concedido pelo Governo do Estado a municípios e escolas de destaque no programa Alfabetiza Juntos e alcançamos índices de aprendizado superiores às médias nacionais, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). São resultados que, com certeza, confirmam o carinho e os investimentos da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou.

A rede municipal atende mais de 5,6 mil crianças em creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Casas da Criança e 6,6 mil estudantes no Ensino Fundamental nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no CAIC e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Em Americana, são 11 escolas de Ensino Fundamental, 16 Casas da Criança, oito creches e 15 EMEIs, além do Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Em complemento ao trabalho realizado pela rede municipal de Educação, bebês e crianças também são atendidos em entidades filantrópicas parceiras da Educação Municipal e em escolas conveniadas, por meio do programa Creche Para Todos.

As crianças retornam às atividades pedagógicas nas unidades escolares em 22 de julho.

