O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou, nesta segunda-feira (8), o início das obras de nivelamento de um trecho da Rua das Rosas, no bairro Cidade Jardim, em Americana. De acordo com o parlamentar, a execução do serviço é um pedido antigo dos moradores e comerciantes que sofriam constantemente com pontos de água parada no local.

“Essa era uma reivindicação antiga da comunidade e, felizmente, conseguimos que a prefeitura desse início aos trabalhos. O nivelamento vai resolver o problema da água parada, trazendo mais segurança, saúde e qualidade de vida para todos que circulam pela região”, explicou Fernando.