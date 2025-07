O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou nesta quarta-feira (2) as obras de reparo no sarjetão localizado no cruzamento das ruas dos Lilases e dos Canários, no bairro Vila Mathiensen.

De acordo com o parlamentar, a execução do serviço foi uma reivindicação de seu gabinete após reclamações de moradores sobre empoçamento de água da chuva. Entre os principais problemas relatados estão danos à camada asfáltica e aos veículos que circulam pelo trecho, além do mau cheiro proveniente da água acumulada. Outro ponto de preocupação era a possibilidade de proliferação de criadouros do mosquito transmissor da dengue, devido ao acúmulo de água parada.

“Recebemos a solicitação da população e fomos até o local para verificar de perto a situação. É evidente que o canaletão comporta o volume de água das chuvas, o que tem causado danos ao asfalto, prejuízos aos motoristas e riscos à saúde pública. Encaminhamos o pedido ao setor competente da prefeitura e essa semana já iniciaram as melhorias solicitadas”, comentou.