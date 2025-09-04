O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou, na manhã desta quinta-feira (4), a execução de serviços de zeladoria, principalmente limpeza e podas de árvores, em área pública no bairro Parque Novo Mundo, em Americana. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atendeu a pedido do parlamentar e realizou as ações em área localizada no cruzamento das Ruas Diadema e Campinas.

“É um trabalho importante nessa região. Os moradores nos pediam a algum tempo e solicitamos à Prefeitura, através do Meio Ambiente. Que nesta data realizou os serviços”, reforçou. As equipes executaram a capinação e limpeza dos canteiros centrais das Avenidas Gioconda Cibin e Padre Oswaldo Vieira de Andrade, buscando proporcionar mais segurança aos moradores do entorno.