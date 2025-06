O vereador Fernando da Farmácia (PSD) realizou uma visita ao Esporte Clube Cidade Jardim. Durante a ocasião, foi solicitado ao vereador que viabilize a iluminação do campo, de forma a permitir a continuidade do projeto de futebol desenvolvido com as crianças da comunidade. O pedido foi feito por Almir Santos (o “Mi”), treinador das categorias de base do clube.

“Fico muito feliz em conhecer de perto o trabalho realizado pelo Esporte Clube Cidade Jardim. Projetos como esse fazem toda a diferença na vida das nossas crianças e jovens, oferecendo esporte, disciplina e oportunidades”, destacou Fernando. “Me comprometo a buscar soluções junto ao poder público para viabilizar a iluminação do campo e garantir que esse projeto continue crescendo”, garantiu.

