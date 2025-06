O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou nesta quinta-feira (12) a extração de uma árvore com risco de queda no cruzamento da Avenida Cillos com a Rua Catanduva, na região da Cidade Jardim.

De acordo com o parlamentar, moradores procuraram o gabinete relatando que a árvore tombou parcialmente sobre um muro, comprometendo sua estrutura e oferecendo risco iminente de queda tanto da árvore quanto do muro, colocando em perigo a segurança de pedestres, veículos e de propriedades vizinhas.

“Estive no local, ouvi os moradores e verifiquei que a árvore de fato representava um risco à segurança das pessoas e dos veículos. Assim que tomei conhecimento do problema, entrei em contato imediatamente com a secretaria de Meio Ambiente, que removeu a árvore, solucionando o problema”, afirmou o vereador.

