O vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou nesta terça-feira (13) a finalização de serviços de melhorias na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Mathiensen, em Americana. O parlamentar destacou que, em conversa com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, soube dos detalhes da instalação final de aparelhos de ar-condicionado. E também sobre a futura colocação de sistema de som na área externa, para o chamamento dos pacientes, e da ampliação do horário de funcionamento.

De acordo com o vereador, os equipamentos de ar-condicionado proporcionam mais comodidade aos usuários, assim como os colaboradores da UBS. “Para que tenham maior dignidade e conforto os pacientes e funcionários”, ressaltou Fernando da Farmácia. Além disso, as melhorias vão abranger ainda o sistema de chamada, com caixa de som externa. “Hoje o pessoal fica conversando lá fora e não ouve ser chamado o nome”, explicou.

Por fim, em breve a UBS passará a atender em horário ampliado, até as 20h30. “Isso era promessa desde 2023 e será efetuado agora”, frisou Fernando da Farmácia. “Para que as pessoas que trabalham até 17h30 ou 18h possam ter mais tranquilidade e fazer suas consultas, buscar vacinas”, acrescentou. Segundo o vereador, as melhorias são importantes para os moradores dos bairros Cidade Jardim, Mathiensen e Lírios. “Toda a região pós-SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz)”, completou.