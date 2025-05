O vereador Fernando da Farmácia (PSD) se reuniu nesta segunda-feira (26) com o deputado federal Jonas Donizette (PSB), em Campinas. O parlamentar obteve a confirmação da verba de R$ 300 mil para investimentos em atividades educativas, esportivas e culturais no Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), sediado no Jardim dos Lírios. A entidade presta serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos, sendo um equipamento de referência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) que abrange o território da Vila Mathiensen.

” O Sespa completou 55 anos de excelentes serviços prestados a população em 2025. Crianças, jovens e idosos são atendidos, tendo toda forma de cursos, palestras, aulas e atendimento. Esse recurso é necessário não só para manter, como também para ampliar os serviços prestados à população. Agradeço ao deputado Federal Jonas Donizette por ter atendido nosso pedido ,um verdadeiro parceiro”, ressaltou Fernando da Farmácia.

Trabalho social

O Sespa foi fundado em 5 de maio de 1970. No ano de 1995, foi convidado pelo Estado para assumir um trabalho social na região da Vila Mathiensen, e desde 1996 a entidade executa um trabalho com crianças, adolescentes e famílias, desenvolvendo com presteza e qualidade serviços que visam ir de encontro com a problemática da demanda atendida. A capacidade é de atender entre 100 e 150 crianças/adolescentes ao ano, através de grupos.

A entidade vem se qualificando e consolidando parceiros para um melhor atendimento às crianças, adolescentes e familiares dos participantes no projeto. O Sespa desenvolve oficinas e grupos psicossociais, visitas domiciliares e atividades complementares. Estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Para isso, atua na região de maior vulnerabilidade social, combatendo a fragilização dos laços e das relações familiares e o alto índice de evasão escolar.