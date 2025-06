O vereador Fernando da Farmácia, em parceria com a Associação Braços Abertos (ABA), emplacou um projeto de futsal na quadra esportiva do Jardim dos Lírios. O espaço poliesportivo, recém-inaugurado pela administração através de emenda impositiva do vereador, passa agora a ter aulas da modalidade de futebol de salão às terças e sextas-feiras.

As aulas serão ministradas pelo experiente e conhecido professor Akira. “Em breve vamos trazer para esse espaço mais atividades esportivas, de diferentes modalidades, para atender ambos os sexos e diferentes faixas de idade”, destaca Fernando da Farmácia. “O apoio do vereador foi fundamental para podermos dar início nesse projeto”, frisou um membro da direção da Associação Braços Abertos.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP