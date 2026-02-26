Vereador esteve reunido com a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Fernandes

Nesta quinta-feira (26) o vereador Fernando da Farmácia (PSD) esteve reunido com a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Fernandes, para tratar de demandas relacionadas à zeladoria, manutenção e podas no entorno da Matinha do bairro Parque Novo Mundo.

Durante o encontro, o parlamentar solicitou agilidade no plantio de grama no talude ao redor do escadão, medida importante para evitar erosões e garantir mais segurança aos pedestres que utilizam o local diariamente. Também foi reforçada a necessidade de poda das árvores nas ruas do entorno, cujas copas estão atrapalhando o fluxo de veículos e aumentando o risco de acidentes.

Segundo a secretária, as solicitações serão inseridas na programação da pasta e atendidas o mais breve possível.

Fernando destacou a importância da manutenção preventiva e da zeladoria constante nos bairros. “Estamos acompanhando de perto as demandas da população e cobrando providências para garantir mais segurança, organização e qualidade de vida para os moradores do Parque Novo Mundo”, afirmou o vereador.