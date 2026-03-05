O vereador Fernando da Farmácia participou do evento “Fibromialgia – Dores Invisíveis, Direitos e Possibilidades de Tratamento”, realizado na Câmara Municipal de Piracicaba. O encontro reuniu especialistas e público interessado para discutir os desafios enfrentados por pessoas que convivem com a fibromialgia, além de abordar direitos e caminhos para tratamento.

A programação contou com palestras da advogada Marcela Castro, que falou sobre os direitos das pessoas diagnosticadas com a doença, e do reumatologista Dr. João Flávio Gomes Faria, que apresentou informações importantes sobre diagnóstico, sintomas e possibilidades de tratamento.

O evento foi organizado pelo vereador André Bandeira, que destacou a importância de ampliar o debate sobre uma condição que muitas vezes ainda é pouco compreendida pela sociedade.

Durante sua participação, Fernando da Farmácia ressaltou a relevância do encontro e a oportunidade de aprendizado. “Foi um evento muito importante. Eu me considero um eterno aprendiz e momentos como esse são de grande valia para ampliarmos nosso conhecimento e entendermos melhor a realidade das pessoas que convivem com a fibromialgia. Parabenizo o vereador André Bandeira pela iniciativa e pela sensibilidade em trazer um tema tão importante para o debate”, destacou o parlamentar.

A iniciativa reforça a importância de promover informação, conscientização e políticas públicas que garantam mais qualidade de vida às pessoas que convivem com a fibromialgia.