O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo ao Poder Executivo a instalação de cobertura e bancos para o ponto de ônibus da Rua das Hortênsias, no bairro Cidade Jardim. O parlamentar esteve pessoalmente no local para conferir os relatos de munícipes sobre falta de infraestrutura para aguardam o transporte.

“Atualmente, os passageiros ficam expostos ao sol intenso, à chuva e não têm local apropriado para se sentar”, explica Fernando. Oponto fica na esquina com a Rua das Margaridas. “Nem parece um ponto de ônibus. Onde está a cobertura? Pra proteção do sol e das chuvas. E o banco? Pros passageiros esperar com mais conforto”, aponta.

No documento, o vereador reforça que a cobertura vai garantir mais comodidade aos passageiros. “A instalação de um abrigo nesse ponto é uma medida simples, mas de grande importância para quem depende do ônibus todos os dias. Nosso objetivo é garantir mais conforto e dignidade para a população”, ressalta.

“Vamos procurar a Administração (Municipal) e a empresa responsável, para que tomem as providências. Uma coisa é certa: do jeito que está, não pode ficar!”, completa. A indicação de Fernando da Farmácia está relacionada na pauta da sessão e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.