Vereador por Americana solicita à Prefeitura as melhorias no imóvel

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) solicitou à Prefeitura de Americana a realização urgente de serviços de limpeza e zeladoria no prédio do antigo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Mathiensen, localizado na Rua dos Tucanos, nº 270, Vila Mathiensen.

De acordo com o parlamentar, o Cras foi transferido para outro endereço após o imóvel ser interditado e, desde então, o antigo prédio encontra-se em estado de abandono. No local, há mato alto tanto na área interna quanto na calçada, além de uma árvore com crescimento excessivo, que está impedindo a passagem de pedestres e comprometendo a acessibilidade.

Também foi constatada a presença de entulho e descarte irregular de lixo, situação que preocupa os moradores da região. A situação é ainda mais preocupante porque o imóvel fica ao lado da Creche Chui e da UBS Mathiensen – Dr. Oswaldo Cruz, locais com grande circulação diária de crianças, famílias e pacientes, o que reforça a necessidade de uma intervenção imediata.

Para o vereador, a situação exige providências imediatas. “Mesmo estando desativado, o prédio é público e precisa receber manutenção. O mato alto, o acúmulo de entulho e a árvore tomando a calçada colocam em risco a segurança dos pedestres e a saúde da população. Estamos cobrando a limpeza e a zeladoria para garantir mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores da Vila Mathiensen”, destacou Fernando da Farmácia.

O parlamentar reforçou ainda que a falta de manutenção pode favorecer a proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de contribuir para o descarte irregular de lixo, e afirmou que continuará acompanhando o caso até que as providências sejam tomadas pelo Poder Executivo.