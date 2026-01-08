O vereador Fernando da Farmácia solicitou à Prefeitura de Americana a limpeza urgente de uma área pública localizada no Jardim das Flores, que atualmente se encontra com grande acúmulo de lixo e entulho descartados irregularmente pela população.

De acordo com o parlamentar, a situação tem causado transtornos aos moradores da região, que utilizam a área como passagem para se deslocar de um bairro ao outro. Além disso, o acúmulo de lixo e entulho representa sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente, favorecendo a proliferação de insetos, roedores e animais peçonhentos, agravando ainda mais o problema por se tratar de uma área localizada ao lado de uma creche.

“Recebemos diversas reclamações de moradores do Jardim das Flores sobre essa área tomada por lixo e entulho. É uma situação que preocupa, porque além da questão ambiental, estamos falando de saúde pública. A limpeza é necessária, mas também é fundamental conscientizar a população para que não continue descartando resíduos de forma irregular”, destacou o vereador Fernando da Farmácia.

O vereador reforçou ainda que continuará acompanhando o pedido junto aos órgãos responsáveis, cobrando providências para que o local receba os serviços de limpeza e manutenção, garantindo mais segurança e qualidade de vida à comunidade.

Fernando da Farmácia também ressaltou a importância da colaboração da população, lembrando que o descarte irregular de lixo é infração e pode gerar penalidades, além de prejudicar toda a coletividade.