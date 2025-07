O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a limpeza e capinação de uma área pública localizada no cruzamento da Rua da Garças com a Rua Bem-Te-Vis, no bairro Cidade Jardim.

O parlamentar explica que recebeu reclamações de moradores sobre o mato alto e o lixo descartado irregularmente na área, que obstruíram a passagem de pedestres. “O trecho é muito utilizado para a prática de caminhada pela população. Ocorre que a atual situação da calçada obriga as pessoas a andarem pela rua, aumentando o risco de atropelamento”, comenta.

“Aproveito também para fazer um apelo à população: o cuidado com a cidade é uma responsabilidade de todos. Jogue lixo no lugar certo e nos ajude a manter nosso bairro mais limpo e seguro”, acrescenta Fernando no documento.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.