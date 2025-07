O vereador Fernando da Farmácia (PSD) recebeu nesta terça-feira (29) em seu gabinete Edvaldo Milan e Solange Gazola, idealizadores da Amerifog (Copa Americanense de Foguetes).

Durante o encontro, falaram sobe o projeto que reúne estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior com foguetes construídos com garrafas PET e outros materiais recicláveis. A Amerifog é um projeto educacional voluntário que tem como objetivo incentivar o aprendizado por meio da construção e do lançamento de foguetes. Integrando disciplinas como Física, Matemática, Química e Tecnologia, a iniciativa adota uma abordagem prática e interdisciplinar para tornar o ensino de ciências mais envolvente e acessível.

Fernando destacou que o projeto multidisciplinar pode colaborar com o desenvolvimento dos estudantes. “É sempre uma alegria receber projetos que unem educação, criatividade e ciência. Fiquei impressionado com o trabalho do Edvaldo e da Solange, e vamos buscar formas de apoiar e incentivar essa iniciativa que tem tanto a contribuir com a formação dos nossos jovens”, afirmou o vereador