O bumbum perfeito se conquista no inverno: por que agora é o melhor momento para investir em tratamentos corporais

Menor exposição solar, roupas mais fechadas e recuperação facilitada fazem da estação fria a aliada ideal para quem quer chegar ao verão com a pele lisa e firme

Com as temperaturas mais baixas, muita gente tira o pé do acelerador nos cuidados estéticos.

Mas é justamente no inverno que os resultados mais consistentes são construídos, especialmente quando o objetivo é reduzir celulite, tratar flacidez e conquistar um bumbum mais firme e uma pele mais lisa e saudável.

A explicação vai além da estética imediata. O frio traz vantagens técnicas e comportamentais que favorecem tanto a aplicação quanto a recuperação de procedimentos corporais.

Com menos sol e menor exposição da pele, o risco de hiperpigmentações e manchas após procedimentos minimamente invasivos diminui significativamente.

Além disso, o uso de roupas mais fechadas ajuda a proteger a pele em recuperação e permite o uso de cintas compressivas e modeladoras com maior discrição.

Um exemplo são os tratamentos na região dos glúteos e coxas, onde podem ocorrer hematomas após intervenções mais profundas, como no caso do tratamento da celulite com GoldIncision, que bioestimula e descola as fibras que puxam a pele e formam os furinhos.

Como o verão só começa em 21 de dezembro, há tempo suficiente para garantir que a exposição solar não transforme os roxos em manchas permanentes, além de possibilitar a realização de sessões adicionais para tratar celulites resistentes.

Outro ponto importante é o tempo de resposta da pele. Muitos dos tratamentos indicados para a região do bumbum têm efeito progressivo, ou seja, os resultados surgem ao longo de semanas ou meses. Quem começa agora, no inverno, tende a atingir o pico do resultado entre novembro e dezembro, exatamente quando o verão começa e as roupas mais curtas voltam ao armário.

Entre os procedimentos que vêm ganhando destaque nesse contexto, a GoldIncision é apontada como uma das abordagens mais eficazes para tratar celulite de grau avançado. O protocolo, desenvolvido no Brasil e reconhecido internacionalmente, atua diretamente na causa da celulite e ainda estimula a produção de colágeno, o que consolida GoldIncision como uma escolha de excelência para quem deseja resultados visíveis e duradouros.

A grande vantagem de realizar esse tipo de tratamento no inverno é que conseguimos trabalhar com tranquilidade, sem pressa e com todas as condições favoráveis para uma boa recuperação. O paciente retorna à rotina no mesmo dia e, ao longo dos meses, observa a pele do bumbum ficando cada vez mais lisa e firme. Quando o verão chega, o resultado já está completo, explica a Dra Gina Matzenbacher, Médica Expert GoldIncision.

Com planejamento e orientação especializada, o inverno deixa de ser uma pausa na estética e passa a ser um verdadeiro ponto de partida. É a estação da estratégia. Menos espelho, mais ação. E o bumbum que será exibido no verão começa a ser tratado agora.

