A Festa de Aniversário dos 120 anos de Nova Odessa, realizada entre os dias 23 e 25 de maio na Praça dos Três Poderes, teve entrada gratuita, Festival Gastronômico, Feira de Artesanato, Parque de Diversões e shows musicais. A festividade veio em um momento no qual a administração municipal devia – e deve – para dezenas de fornecedores de produtos e serviços. Agora, veio uma informação oficial: foram gastos, pelo menos, R$ 686 mil.

O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) havia encaminhado requerimento pedindo dados oficiais sobre os custos com a realização do evento. Na época, o parlamentar criticou duramente a Prefeitura por promover uma festividade em um momento de severa crise financeira e orçamentária. Agora veio a resposta, trazendo a informação de que foram gastos, pelo menos, R$ 686 mil. “E na resposta do requerimento diz que pode ser mais inclusive”, explicou Pelé.

“Não era momento. Devendo pra todo mundo e fazer festa. Mostra que é uma administração que não tem prioridades”, criticou o vereador. No documento encaminhado à Câmara, a PMNO explica que não houve patrocínio de empresas privadas, nem repasse de recursos estaduais ou federais. São trazidas informações das empresas e artistas contratados, com os respectivos valores dos contratos. São documentos contábeis detalhados recebidos pelo vereador.

Suplente

Durante a sessão da Câmara desta segunda-feira (30), a última antes do recesso parlamentar do mês de julho, Pelé revelou que o 1º suplente do PL (Partido Liberal), André da Hidroluz, deve assumir em breve por um período a vereança. A reportagem apurou que o comerciante de 44 anos inclusive esteve nas dependências do Legislativo na sessão derradeira para se interar dos trâmites para assumir a cadeira.