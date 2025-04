Festa do Peão de Piracicaba anuncia shows- Lauana e Zé Neto

A Comissão Organizadora da 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já está trabalhando a todo vapor para realizar um evento inesquecível. Na última semana foram divulgadas as primeiras atrações artísticas que irão compor a grade de shows do evento que acontece entre os dias 08 e 16 de agosto na Unileste, na cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No dia 08 de agosto a aclamada dupla Zé Neto & Cristiano estará abrilhantando ainda mais o evento. Outra atração confirmada é a cantora Lauana Prado que sobe ao palco no dia 16 de agosto. Nos próximos dias, mais artistas serão divulgados. Segurança, conforto, grandes shows e o melhor da montaria em touros e cavalos, prometem agitar o evento.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

“Oferecemos muito mais do que entretenimento, como esporte, e principalmente conforto e segurança para toda a família. Tradicionalmente realizamos a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba no mês de agosto. Mas, desde o fim da festa do ano passado, já começamos a planejar uma edição histórica para celebrarmos os 30 anos deste que é considerado um dos maiores e melhores rodeios do Estado de São Paulo”, comenta Lucas Vilalta, diretor da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 08 a 16 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Leia + sobre Famosos, artes e música