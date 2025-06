Festa do Peão termina sem 'babação' a Bolsonaro

A Festa do Peão de Americana deste ano terminou sem a presença ou elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No ano passado, o evento dedicou, em uma noite movimentada, aproximadamente meia hora de intensos elogios ao ex-presidente, que foi ao evento ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

Este ano Tarcísio foi estrela, mas não houve a ‘babação de ovo’ que foi dada a Bolsonaro no ano passado.

Em 2024, o NM andou foi ouvir as impressões do público, que achou exagerada a atuação do locutor Cuiabano. Ele usou de palavras como “imbroxável” por várias vezes para se referir a Bolsonaro. Além dos elogios, o locutor – que é publicamente bolsonarista -, também atacou o atual governo do presidente Lula.

Festa do Peão deste ano

Uma noite estrelada para Andrei Scoparo. Após parar os 8 segundos necessários no segundo round do Iron Cowboy, ele voltou para a arena no Desafio do Bem. Junto ao animal Relíquia da Patroa, da Cia. Tércio Miranda, Andrei deu um verdadeiro show de solidariedade. Não foram apenas os 8 segundos, foi protagonizar uma das cenas mais bonitas e emblemáticas da Festa do Peão de Americana.

“É muito melhor ajudar do que ser ajudado“, disse o atleta da montaria em touros.

A ação solidária, realizada em prol ao Hospital de Amor, nasceu com o intuito de dar mais visibilidade e arrecadar fundos para o auxílio no tratamento oncológico de milhares de pacientes. Sacolas coletoras estão espalhadas por todo o Parque de Eventos CCA desde o dia 6 de junho para que o público faça a doação em espécie. Pelo sistema pix (chave [email protected]) também.

Noite de sold out, com recorde de público, pede emoção e muita adrenalina na arena. As disputas começaram com a modalidade cutiano.

Marlon Barbosa foi o grande destaque, conquistando o primeiro lugar na classificação com impressionantes 91 pontos, após uma montaria firme e extremamente aplaudida pelo público no animal Bad Day, da companhia Pro Horse.

Logo atrás, Cleidson Lima garantiu o segundo lugar diante de um empate com a pontuação de 89,25 a bordo do animal Lembrança, da companhia W.R Roberto Biasi, mostrando grande domínio e estilo.

Em terceiro lugar ficou Vaelter Dias, montado sob o animal Esporte de Guerra, da companhia W.R Roberto Biasi, completando a classificação da noite.

Três Tambores

Em uma disputa marcada por emoção, técnica e superação, quem garantiu o melhor tempo da noite foi Kelly Caroline, de 33 anos, a bordo da égua Gold By Corona. Com o tempo de 17.834, a competidora superou as adversárias e emocionou o público.

“Foi acreditar. Eu estava em 15º lugar, mas acreditei bastante em mim, na minha égua. Eu sei que éramos capazes, e Deus abençoou tudo“, contou, emocionada.

O segundo menor tempo ficou de Isadora Souza, com 17.929, montando no animal She’s Famous Bug KLF. Já Maria Gandini, terceira, fez o percurso em 18.073 no animal Storm Perks.

Apesar do destaque da noite ter sido Kelly, a liderança do campeonato permanece com Isadora Souza, que acumula o tempo total de 36.066 e segue na frente na classificação geral. Kelly aparece em segundo, com 36.221, e Rayana Santos vem logo atrás, em terceiro lugar, com 36.268, montando Perce Fortune.

Na categoria mirim, quem brilhou na arena foi a jovem atleta Maria Rodrigues, conquistando o primeiro lugar da noite, montando o animal Candy Sugar Ease, com o tempo de 18.319.

“Entrar numa semifinal num rodeio tão importante e conseguir a vaga na final é emocionante demais“, disse a jovem atleta, logo após a vitória.

Sobre a expectativa para as próximas etapas, a atleta está confiante “Agora a expectativa é muito grande, a gente tá subindo no ranking e entrando com muita vantagem na final.”

O segundo lugar ficou com Manuela Slavec Bordon, que cravou o tempo de 18.549, montando em Miss Projeto. Já Helena Zerbinato, com MJS Blonde Ta Fame, ficou em terceiro com o tempo de 23.219.

A prova de três tambores mirim deixa claro que o futuro do rodeio já chegou e está mais vivo do que nunca.

Iron Cowboy

O grande destaque do 2° round do Iron Cowboy foi Gabriel Morais, que garantiu 88 pontos ao montar o imponente touro Airbag. “Quero agradecer a Deus. Boa noite, Americana! Estou bem confiante. Sabia que tinha um touro bem pulador hoje, sabia que podia fazer uma boa montaria e sair campeão da noite. Agora o negócio é montar touro a touro.”

Lauro Vieira também se destacou conquistando o segundo lugar com a nota 86,75 no Esnob Jr. Já o terceiro lugar ficou com Andrei Scoparo, que marcou 86,50 pontos montando o touro Coronel.

Na classificação geral da modalidade, quem se manteve na liderança foi Alan de Souza, com 171,75 acumulados. A disputa pelo topo está acirrada, Cleber Marques aparece logo atrás com 171,25, seguido por Gabriel Morais, que soma 168.

