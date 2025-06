Festa do Peão – 7 toneladas de alimentos para o Fundo Social de Americana

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 7 toneladas de alimentos destinados por empresas parceiras da 37ª Festa do Peão de Americana. A entrega simbólica foi feita por representantes das empresas, na noite de sábado (14), durante o evento, ao prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr.

“Agradecemos ao Clube dos Cavaleiros pela iniciativa e às empresas que doaram os alimentos ao Fundo Social de Solidariedade pela generosidade em prol das pessoas que mais precisam, tornando a Festa do Peão ainda mais especial pelo ato de solidariedade”, disse o prefeito Chico.

A doação foi feita pelas empresas Hudtelfa, Nicoletti, Saltorelli, Sky Fit, Persianas Garcia, Ponto Visão, Rozac, Supermercados São Vicente, SelPack e Trevilub. Entre os itens doados, estão feijão, óleo, fubá, macarrão e molho de tomate.

Doação

“A doação é muito importante para atender a demanda do município. O Fundo Social é responsável por preparar as cestas de alimentos e fazer a entrega às famílias que mais precisam. O ato de solidariedade das empresas, com o apoio do Clube dos Cavaleiros, vai ajudar a levar alimento para essas famílias”, destacou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

Na primeira semana da festa, já havia sido anunciada a doação de 5 toneladas de arroz ao órgão municipal, destinadas pela Urbano Alimentos, dona da marca Broto Legal, em parceria com o São Vicente.

A entrega simbólica deste sábado também foi acompanhada pelos vereadores Lucas Leoncine e Gutão do Lanche, além dos secretários municipais Diego Guidolin (Planejamento), Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), Vinicius Ghizini (Educação e Cultura e Turismo) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

