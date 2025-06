O CCLNO (Centro Cultural Leto de Nova Odessa) promove neste final de semana de solstício de verão no hemisfério norte a 11ª edição da tradicional Festa Ligo. Repleto de atrações culturais e gastronômicas típicas, o evento começa no sábado (14/06/2025), a partir das 15h, no próprio Centro Cultural, que Rua Teresinha Alves de Souza, nº 99, no Altos do Klavin – ao lado da EMEB Professora Almerinda Delega Delben. A Festa Ligo faz parte do Calendário Oficial do Município tem apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, além do Consulado Geral da Lituânia em São Paulo

No sábado, às 15h, acontece uma oficina de confecção de coroas de flores naturais, ministrada por duas musicistas da Letônia que estão na cidade ao longo da semana, Liva Priede e Liga Broduza. São os mesmos enfeites típicos utilizados pelos letos na festa anual em seu país.

Em seguida, a historiadora Leticia Alkschibirs realiza uma palestra sobre a trajetória da imigração leta em Nova Odessa e no Brasil a partir de 1906 (apenas um ano após a fundação do Núcleo Colonial), com curiosidades históricas.

À noite, partir das 17h, começa oficialmente a Festa Ligo com o hasteamento das bandeiras e o acendimento da tradicional fogueira. A noite será animada com apresentações culturais – entre elas as musicistas Liva e Liga, com músicas típicas da Letônia, que já estiveram com o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) durante a semana convidando-o pessoalmente para o evento.

Em seguida, se apresentam o Coral Leto do Brasil (Brazīlijas Latviešu Koris), o Grupo de Dança Folclórica Lituana Rambynas (trazido com apoio do Consulado Geral da Lituânia em São Paulo), o Grupo de Danças Alemãs Tanzgruppe Friedburg, da comunidade alemã de Friburgo, em Campinas, e uma roda de danças folclóricas abertas ao público presente.

Durante todo o evento, haverá venda de comidas típicas da Letônia e do Brasil. A entrada é de apenas R$ 5,00 e crianças até 14 anos não pagam.

Domingo

No domingo – que inclui o tradicional almoço com o galeto leto –, a programação começa já às 7h30 com a 3ª edição da Līgo Running, com percurso de 5 km para corrida e 3 km para caminhada. Às 11h30, começa a ser servido o Galeto Beneficente, com música ao vivo das artistas da Letônia. No dia do evento, os pratos serão vendidos por R$ 70,00, enquanto houver estoque.

Às 15h, acontece uma apresentação circense gratuita do Circo Balacobaco no próprio espaço do Centro Cultural, com o espetáculo “Vem Qui Tem”, promovido em parceria com a Prefeitura, através do Departamento de Cultura e Turismo.

O prefeito destacou a importância do fortalecimento da cultura leta para a comunidade de descendentes de imigrantes e para a cidade como um todo. “É sempre um prazer prestigiar a Festa Ligo, que mantém laços culturais e familiares, formando uma das maiores comunidades letas do Brasil. Aproveito para convidar a população de Nova Odessa e região para prestigiar o lindo evento, que sempre tem deliciosas comidas típicas, dança e muita alegria”, disse Leitinho.

Mais informações podem ser obtidas em https://www.instagram.com/@festaligo e https://www.instagram.com/@centroculturalleto

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP