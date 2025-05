Americana recebe, entre sexta e domingo, a 4ª edição da Festa Nordestina e a 1ª edição do Festival do Morango, evento gratuito que acontece na FIDAM, sendo na sexta-feira das 18h ás 23h e, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h. Com entrada gratuita e acessibilidade, a programação inclui shows, aulas interativas de forró, apresentações culturais e uma ampla praça de alimentação com pratos típicos da culinária nordestina.

Ao longo dos três dias, o evento contará com diversos shows com trios e bandas de forró pé de serra, forronejo, piseiro. Haverá também apresentações de quadrilha show, maracatu, aula interativa de forró, além de um espaço kids com brinquedos para as crianças. O evento é pet friendly, animais de estimação são bem-vindos.

Entre as opções gastronômicas, há pratos como acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode, carne de sol, galinhada, cuscuz, tapiocas e outros, além de torresmo de rolo, costela, frango com polenta, lanches, pastéis, hambúrgueres artesanais, doces, churros, milho verde, cocadas e sobremesas. O evento também contará com chopp artesanal, cervejas, batidas, caipirinhas, sucos e refrigerantes.

E este ano, uma novidade especial promete adoçar ainda mais a programação: a Festa do Morango, com diversas barracas especializadas trazendo tortas, bolos, espetinhos de morango com chocolate, doces, sorvetes, milk-shakes e outras sobremesas irresistíveis preparadas à base da fruta.

O ambiente contará com áreas cobertas com cadeiras e mesas, espaço kids, acessibilidade e segurança. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais. Não será permitida a entrada com coolers, alimentos e bebidas.

Programação musical

30/05 – Sexta-feira

19h – Tributo Luiz Gonzaga com Orquestra Sanfônica de Americana

20h30 – Klecinho 50 graus (forró/arrocha/forronejo/piseiro)

31/05 – Sábado

15h – Forró Dicasa (forró pé de serra)

17h – Aula interativa de forró

18h – Bastião (forró pé de serra / universitário)

20h – Paula Mello e Banda (forronejo / piseiro)

01/06 – Domingo

13h30 – Aula interativa de forró

14h – Apresentação Maracatu Estação Quilombo

14h30 – Tom Santana e Banda (forró pé de serra)

17h – Quadrilha da Corte (quadrilha show)

18h – Cleber Gonzaga (forró pé de serra)

Serviço:

Evento: Festa Nordestina de Americana

Data: de 30 de maio a 1º de junho de 2025

Horário: Sexta-feira, das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h

Local: FIDAM na Av. Nossa Senhora de Fátima, 200 em Americana

Entrada: gratuita

Classificação: livre (menores de 18 anos apenas acompanhados pelos pais)

Infraestrutura: espaço coberto, praça de alimentação, espaço kids, pet friendly e acessibilidade

Proibições: entrada com coolers, alimentos, bebidas.

Realização: MK Produções e Eventos

Apoio FIDAM e Prefeitura de Americana através das Secretarias de Cultura e Turismo e Secretaria de Comunicação

Patrocínio CHOPP KREMER

Assessoria e Produção Anderson Kbça

