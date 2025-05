Têm início nesta sexta-feira (23) à noite as comemorações da Festa de Aniversário de 120 Anos de Nova Odessa. O aniversário promete três grandes dias com 17 atrações musicais durante todo o evento, além de mais de 50 atrações de food trucks e parque de diversão para toda a família. Hoje a atração principal é a cantora ícone da MPB, Sandra de Sá. Nos demais dias, Biafra, Maurício Gasperini e George Israel comandarão o palco em uma festa muito animada.

A Festa acontece nesta sexta, sábado e domingo (dias 23, 24 e 25/05), na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro – em frente ao Paço Municipal. Como nos anos anteriores, o estacionamento acontece no entorno da Praça.

E já neste primeiro dia teremos um show da lendária cantora Sandra de Sá, previsto para as 21h. Neste dia, o recinto abre ao público às 19h. Considerada um ícone da música popular brasileira, Sandra de Sá traz a Nova Odessa um repertório recheado de clássicos da música popular brasileira, como “Olhos Coloridos”, “Retratos e Canções” e “Joga Fora”. A cantora mistura soul, samba, funk e MPB e promete emocionar o público.

No sábado, dia 24, a programação de palco se inicia às 19h30 com o show da Banda Cronos U2 Cover. Às 21h, a festa de aniversário de Nova Odessa será palco dos nostálgicos “Gigantes dos Anos 80”: o cantor Biafra, Maurício Gasperini (ex-Rádio Táxi) e George Israel (ex-saxofonista do Kid Abelha). Neste dia, os portões se abrem às 18h e os artistas encantarão o público presentes com os maiores sucessos de suas carreiras.

Atrações

Biafra, com sua voz suave, ele é um dos maiores representantes da música romântica brasileira dos anos 80. Ele é dono do sucesso “Sonho de Ícaro”, que é considerada uma das canções mais emblemáticas da música popular brasileira. Ao longo de sua carreira, lançou mais de 15 álbuns, teve músicas em trilhas sonoras de novelas da TV Globo e apareceu em rádios de todo o país.

Já Maurício Gasperini retorna à cidade pela terceira vez na década, após lotar a Praça dos Três Poderes nos shows da Festa das Nações de 2022, ao lado de Ritchie, e do aniversário de 2023 com Kiko Zambianchi. Ex-vocalista da banda Rádio Táxi, ele é lembrado por hits como “Garota Dourada” e “Eva”.

George Israel, integrante da lendária banda Kid Abelha, é saxofonista, cantor e compositor de sucessos como “Fixação”, “Como Eu Quero” e “Grand’Hotel”. O trio promete uma noite inesquecível com os maiores clássicos dos anos 1980.

No domingo, último dia de festa, a programação se inicia as 12h com um tradicional almoço das famílias na praça de alimentação. Ao longo da programação, o palco vai ter a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, desta vez em parceria com a cantora Juliana Alves, seguida pelo rock da Legião Urbana Cover do Brasil.

A programação se estende à tarde e noite, com a última apresentação sendo às 20h: o show da lendária Banda Mídia, garantindo um fim de semana completo de lazer, cultura e entretenimento para todas as famílias de Nova Odessa e região.