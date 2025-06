Santa Bárbara d’Oeste encerrou a 2ª edição do FÉstival, reunindo público rotativo de mais de 16 mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara para dois dias de intensa programação cultural. O evento, realizado na sexta (30) e sábado (31), contou com shows de grandes nomes da música cristã como Isaias Saad, Eyshila, Fhop Music e Lukas Agustinho, além de artistas locais como Clebão de Paula, Rubem Macedo e Reginaldo Alexandre.

O evento também cumpriu seu papel social. Por meio da doação voluntária de leite, o Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste arrecadou insumos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. O apoio do Sebrae possibilitou ainda a presença de empreendedores locais, que puderam divulgar seus produtos e gerar renda durante os dias de evento.

“Foi lindo, Santa Bárbara d’Oeste! Meu coração está transbordando de gratidão por cada pessoa que enfrentou o frio pra cantar, orar e viver tudo isso com a gente”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Agradeço imensamente ao prefeito Rafael Piovezan por acreditar e investir na Cultura da nossa cidade. Também deixo aqui minha gratidão à secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, pela parceria firme e essencial, e à APAA pela correalização e produção impecável. Entregamos algo bonito demais. De fé, de música, de conexão e de esperança. Que venham as próximas edições”, completou.

Outro destaque da programação foi o Espaço Imersivo – Vivência Cristã, que proporcionou uma experiência sensorial inspirada nos milagres de Jesus Cristo, conectando o público à fé por meio de luzes, sons e narrativa artística. A área infantil também teve grande adesão, com oficinas, brincadeiras e atividades voltadas para o desenvolvimento lúdico e motor das crianças.

O Féstival 2025 em Santa Bárbara d’Oeste foi uma realização

da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).