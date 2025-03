Festival de Dança de Americana acontece de 30 de maio a 1º de junho

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), realiza, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, o “CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana”, com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec), em parceria com RCA Dance. As apresentações acontecem no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol).

O CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana é um evento totalmente dedicado à dança, promovendo apresentações, competições, aprendizado e conexão entre os artistas, público e profissionais da área. Serão três dias de atividades que valorizam as diversas áreas culturais da dança, incentivando o desenvolvimento artístico e criando oportunidades para novos talentos.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi apoia e incentiva a produção artística local ao promover festivais das mais diversas linguagens artísticas e fortalece a formação de público, ao disponibilizar atrações gratuitas e de qualidade. O CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana reflete a diversidade cultural da cidade, com uma programação inclusiva que reserva a maior parcela das participações para artistas e fazedores de cultura residentes em Americana, oportunizando ainda espaço para grupos de dança da região”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento começa no dia 30, quando a Câmara Setorial de Dança promove a Mostra de Dança de Americana. A programação dos três dias inclui competições abrangendo diversos estilos, como dança clássica, árabe, k-pop, danças de rua e muito mais; batalhas de danças urbanas, que representam um espaço dinâmico para dançarinos competirem e expressarem sua criatividade para o público; workshops e aulas práticas com profissionais renomados, abordando técnicas, coreografias e vivência artística; palestras e seminários para a troca de ideias e discussões sobre a história, o impacto social e o futuro da dança.

O festival promove a dança como uma ferramenta de transformação cultural, social e econômica, tendo por preceito oferecer uma plataforma para artistas locais ganharem visibilidade; fomentar a profissionalização da dança, criando conexões entre novos artistas e especialistas da área; incentivar a cultura local, proporcionando visibilidade para Americana no parâmetro cultural regional; engajar a comunidade, proporcionando momentos de aprendizado, entretenimento e vivências com a dança e fomentar a economia local.

“Não é apenas um evento, mas um movimento que fortalece a dança como expressão artística e cria um legado cultural duradouro”, destacou o diretor-presidente da Associação Nileec, André Celin.

