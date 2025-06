Santa Bárbara d’Oeste se prepara para receber, neste sábado (7), das 9 às 19 horas, e no domingo (8), das 9 às 17 horas, um dos eventos mais encantadores de seu calendário anual: o 4º Festival das Orquídeas, na Praça Central. Com entrada gratuita, os expositores são: + Verde Flor e Jardim, Jardim e Flor, Konkist Flores, Center Flores, Beija-flor Paisagismo, Orquidário Covolan e Orquidário Santa Bárbara.

Realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o evento promove o turismo rural e o ecoturismo, valorizando a produção local e regional por meio de uma rica mostra de orquídeas, flores, plantas e serviços ligados à jardinagem e paisagismo.

O público encontrará uma ampla variedade de espécies de orquídeas, insumos para cultivo, produtos de arte floral e orientações técnicas, tudo em um ambiente acolhedor e repleto de beleza natural.

Iniciativa

O festival é uma iniciativa do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A ação atende ao eixo 7 do Plano, voltado à criação de circuitos e eventos em colaboração com produtores locais e regionais, incentivando a economia criativa e sustentável.

