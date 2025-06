O Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2025 está com inscrições abertas, até 9 de julho, para artistas de Americana e de todo Brasil. Realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), o festival recebe obras que explorem o tema “Um olhar pela cidade”, em celebração aos 150 anos do município.

“Comemorar os 150 anos de Americana com uma mostra de trabalhos fotográficos, artes plásticas e audiovisuais e arte urbana vai engrandecer ainda mais o aniversário de nossa cidade e convido os artistas a inscrever seus trabalhos e demonstrar seu talento e amor por Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A iniciativa contempla três categorias: fotografia e artes plásticas, audiovisual e arte urbana, e distribuirá R$ 12.500,00 em prêmios, além de oportunidades de visibilidade e circulação das obras. Entre os critérios para participação, estão a obrigatoriedade de autoria humana das obras e o veto à criação exclusiva por inteligência artificial.

A organização reserva ainda 20% das vagas para pessoas pertencentes a grupos sub-representados como negros, indígenas, pessoas com deficiência e identidades trans e não-binárias, em uma ação afirmativa pela diversidade cultural. O edital do concurso pode ser acessado no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner do festival na página inicial.

“O FAVA nasce com o propósito de provocar olhares sensíveis e criativos sobre Americana. Queremos estimular uma relação mais afetuosa com o espaço urbano e dar visibilidade a artistas que pensam a cidade de forma crítica, poética e transformadora”, afirma Ailton Alves de Queiroz, presidente da Apam.

Premiação por categoria

Na categoria Fotografia e Artes Plásticas, os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, respectivamente, além da publicação da obra no livro “Americana”.

Para o Audiovisual, será premiado um vídeo com duração de até três minutos com R$ 3.000 e exibição no festival.

Já na categoria Arte Urbana, os vencedores ganharão R$ 2.000, R$ 1.000 e R$ 500, além da oportunidade de pintar murais no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga, onde o festival será realizado nos dias 15 e 16 de novembro.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, com envio de portfólio, currículo, proposta da obra e demais documentos, por meio do formulário disponibilizado no site da Prefeitura de Americana.

Após as inscrições, os trabalhos passarão por avaliação de uma comissão especializada. A divulgação dos selecionados será em 10 de julho e a premiação ocorrerá em 14 de agosto no Teatro Municipal Lulu Benencase. As obras escolhidas serão exibidas durante os dias 15 e 16 de novembro durante o festival, que trará uma extensa programação cultural e artística aberta ao público.

