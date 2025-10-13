Nos dias 18 e 19 de outubro (sábado e domingo), Americana será palco da 9ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã, evento promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, com apoio da Prefeitura de Americana. O festival será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde. A entrada é gratuita, e haverá arrecadação de brinquedos novos para o Fundo Social de Solidariedade.

O evento contará com exposição de carros, estandes automotivos e de artigos de rolimã, espaço kids, food trucks, artesanato e sorteios de brindes exclusivos. Para as atividades com os carrinhos, o uso de capacete e calçados fechados é obrigatório.

“Estamos muito felizes em chegar à 9ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã. Ver as famílias reunidas, se divertindo juntas, é o que nos motiva a realizar o evento ano após ano. Nesta edição, preparamos novidades que vão surpreender o público e tornar o fim de semana ainda mais inesquecível, especialmente para as crianças. O apoio da Prefeitura e das empresas locais é essencial para que possamos oferecer um festival cada vez melhor e mais emocionante”, ressaltou Julio Gago, um dos organizadores.

“O Festival de Rolimã é um grande exemplo de como o esporte e o lazer podem unir gerações e fortalecer os laços entre as famílias. É uma iniciativa que resgata uma tradição cheia de nostalgia e alegria, proporcionando diversão com segurança e espírito comunitário. Eventos como este celebram nossa cultura popular e promovem convivência saudável para todas as idades”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O festival tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação, e da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

Programação

18/10 (sábado)

16h – Abertura do evento

16h30 – Pista liberada para brincar

18h – Prova com premiação “Cowboy/Cowgirl do Asfalto”

19h30 – Descida oficial do Festival

20h15 – Sorteios de prêmios

21h – Apresentação da Corrida Kids

22h – Encerramento

19/10 (domingo)

10h – Abertura do evento/Pista liberada para brincar

11h30 – Sorteios de prêmios

13h – Final do Circuito de Rolimã / Corrida Kids

14h – Premiação do Circuito

16h – Encerramento do Festival