Um pouco do Nordeste para Santa Bárbara através da arte e da gastronomia. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (26) as atrações principais do 2° Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina. Trio Dona Zefa (sábado, dia 24 de junho) e Dois Dobrado (domingo, dia 25 de junho) animarão o público com o melhor do forró. Toda programação é gratuita.

O sábado será tomado pela energia do autêntico forró pé de serra do Trio Dona Zefa – vencedor do maior festival de forró do mundo. Com 20 anos de estrada, o grupo já fez seis turnês internacionais, em 10 países europeus, além da Palestina, e lançou cinco CDs, dois LPs e um DVD. Entre as parcerias, estão grandes nomes como Genival Lacerda, Anastácia, Elke Maravilha, Mestre Zinho, Dominguinhos e Enok Virgulino.

Já no domingo, o Dois Dobrado fará um forró bem animado para ninguém ficar parado, com a essência de seu Luiz Gonzaga em uma linguagem moderna e dinâmica. A mistura de influências como o Rock, Choro, Música Erudita e é claro o Forró, são os ingredientes da receita contagiante do grupo que utiliza sanfona, triângulo, zabumba e cavaquinho. A banda já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Sandra de Sá, Oswaldo Montenegro, Lucy Alves, Tato (Falamansa), Bicho de Pé, Trio Virgulino e Rastapé.

Festival

O evento será nos dias 24 e 25 de junho, na Praça da Migração, na Zona Leste do Município. Além da programação musical e artística de ritmos nordestinos, decoração temática e economia criativa, o Festival promete um cardápio rico do nordeste brasileiro beneficente explorado por instituições assistenciais. No ano passado, primeira edição do evento, as entidades arrecadaram total de R$ 123 mil.

Serviço:

2º Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina

Dias 24 e 25 de junho de 2023

Praça da Migração – Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Atrações principais: Trio Dona Zefa e Dois Dobrado

Entrada gratuita