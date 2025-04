Estão abertas as inscrições para apresentações de artistas no “CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana”, que acontece de 30 de maio a 1º de junho, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento reúne mostras, competições, workshops e batalhas de danças urbanas, com entrada gratuita para o público e mais de R$ 10 mil em premiações.

A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec), em parceria com a RCA Dance.

As inscrições, que variam de R$ 20 a R$ 30 por participante, podem ser feitas pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), acessando o banner do festival na página inicial.

Programação movimentada

“Os festivais artísticos programados pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para 2025 vão movimentar Americana e apoiar fortemente nossa classe artística, oportunizando aprendizado, entretenimento e cultura de qualidade em atividades gratuitas para o público. O ‘CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana’ traz em seu DNA a diversidade cultural da cidade, com espaço para a participação de artistas de Americana e região”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A programação começa no dia 30 com a Mostra de Dança de Americana, promovida pela Câmara Setorial de Dança. Nos dias seguintes, o festival conta com competições de diversos estilos, aulas práticas com profissionais renomados, palestras e seminários.

Premiações por categoria

As premiações acontecem no sábado (31) e no domingo (1º). Na categoria de conjuntos e duo/trio, serão premiados os melhores bailarinos, coreógrafos e a coreografia com maior pontuação do dia, com valores de até R$ 1.500. Os destaques do sábado participam do momento GALA no domingo, que distribui R$ 4.500. A Batalha Open Style também será no domingo, com premiações de R$ 1.500, R$ 500 e R$ 250 para os três primeiros colocados, além de troféus.

“O festival promove a dança como uma ferramenta de transformação cultural, social e econômica, tendo por preceito oferecer uma plataforma para artistas locais ganharem visibilidade; fomentar a profissionalização da dança, criando conexões entre novos artistas e especialistas da área; incentivar a cultura local, proporcionando visibilidade para Americana no parâmetro cultural regional; engajar a comunidade, proporcionando momentos de aprendizado, entretenimento e vivências com a dança e fomentar a economia local”, destaca o diretor-presidente da Associação Nileec, André Celin.

Além das inscrições, o banner no site da Prefeitura também dá acesso ao edital com detalhes sobre a participação e ao cronograma completo. O Teatro Municipal Lulu Benencase, palco das apresentações, fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696 – Jardim Girassol.