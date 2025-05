Festival de Dança de Americana começa nesta 6ª-feira e vai até domingo

Festival de Dança de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), realiza o CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, que começa nesta sexta-feira, dia 30, e segue até domingo, dia 1º, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis apenas para a programação de domingo – os demais dias da programação já estão esgotados.

Produzido pela Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec), em parceria com a RCA Dance, o festival é totalmente dedicado à dança, promovendo apresentações, competições, workshops e conexões entre artistas, público e profissionais da área.

A abertura acontece sexta-feira (30), com a Mostra de Dança de Americana promovida pela Câmara Setorial de Dança. Ao longo dos três dias, o evento contará com competições em diversos estilos (dança clássica, árabe, k-pop, danças urbanas e mais), batalhas, workshops com profissionais renomados, palestras e seminários sobre o futuro da dança.

Programação

No sábado (31), a programação começa às 9h com o workshop sobre Jazz Funk com Ruan Patrício, seguido da palestra “O empreendedorismo da Dança” e do workshop sobre Jazz Dance, com Nathalia Melo. Em seguida, acontece o campeonato de dança. O CultivArt Fest vai distribuir mais de R$ 10 mil em prêmios entre os participantes, no sábado e no domingo (1º).

A programação do último dia do festival começa às 9h com a Batalha de Danças Urbanas, seguida do seminário sobre cultura hip hop às 11h30 e do campeonato de dança a partir das 16h. A final da Batalha de Danças Urbanas está marcada para 21h, seguida da premiação.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou o apoio da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi à produção artística local: “O CultivArt Fest reflete a diversidade cultural de Americana, com uma programação inclusiva que prioriza artistas locais e da região e oferece atrações gratuitas e de qualidade ao público. A dança tem forte tradição na cidade e tenho certeza de que será um sucesso de público e crítica”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

