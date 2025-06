O CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana, realizado nos dias 30 e 31 de maio e 1° de junho no Teatro Municipal Lulu Benencase, reuniu um público rotativo de 2,2 mil pessoas. O festival recebeu mais de 600 bailarinos de 40 companhias e grupos de dança de Americana e região.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), o evento teve produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec) em parceria com a RCA Dance. O festival também distribuiu premiações que totalizam mais de R$ 10 mil para bailarinos e grupos artísticos.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou o sucesso da programação dos três dias de festival. “O CultivArt Fest marcou um momento importante para a dança em nossa cidade. A programação foi pensada para valorizar a diversidade artística e oferecer oportunidades reais de crescimento para os profissionais da área e nós da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi ficamos muito felizes com a adesão do público e com a qualidade dos grupos participantes”, declarou.

Programação

A programação foi iniciada com a 6ª Mostra de Dança de Americana, organizada pela Câmara Setorial de Dança. Ao longo dos três dias, o teatro recebeu competições de diversos estilos, batalhas de danças urbanas, workshops, aulas práticas com profissionais renomados, além de palestras e seminários sobre dança.