A Praça Comendador Müller, no Centro, recebe nos dias 8 e 9 de novembro a primeira edição do Festival de Literatura de Americana (FLIAM), que pretende marcar a cena cultural da cidade com encontros e debates literários. O evento acontece das 10h às 20h e tem entrada gratuita (confira a programação completa ao final da matéria).

Com caráter educativo e formativo, a FLIAM tem como eixo central a bibliodiversidade, ou seja, a valorização da pluralidade de vozes, estilos e perspectivas de autores e editores, ampliando o diálogo em torno da literatura contemporânea. Serão dois dias repletos de arte e literatura, com debates, sarau de poesia, alameda de escritores, contação de histórias, apresentações de orquestras e mais de 40 expositores.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Fábrica das Artes e do Sarau Poetiza-Me, viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. A curadoria e coordenação geral ficam a cargo de Gabriella Martins e Douglas Fonseca Bonganhi.

“A FLIAM nasce com a proposta de valorizar os escritores da nossa cidade e da região, além de aproximar o público do universo dos livros e das diversas expressões literárias. É um evento que celebra a leitura, a cultura e a pluralidade de vozes, incentivando o diálogo e o aprendizado. Estamos muito felizes em oferecer à população essa experiência rica e acessível, que certamente vai fortalecer ainda mais o nosso cenário cultural”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A programação oficial se distribui em três espaços:

– Alameda de Escritores: dedicada a autores da região de Americana, preferencialmente pertencentes à Câmara Setorial de Literatura;

– Espaço dos Expositores: reunindo artistas, livrarias e editoras;

– Palco Principal: instalado no centro da praça, onde ocorrerão mesas-redondas, saraus e conversas com convidados especiais.

Além disso, o festival promove também um concurso de crônica e poesia, com premiação em dinheiro. As inscrições foram prorrogadas até este domingo (26) e podem ser feitas no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner sobre a FLIAM. São duas categorias: infantojuvenil, para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e adulto, com prêmios de R$ 1.000,00, R$ 500,00 e R$ 250,00 para as primeira, segunda e terceira colocações. O regulamento completo também está disponível no link.

Confira a programação completa:

08/11 (sábado)

10h – Cerimônia de abertura

10h30 – Apresentação dos escritores da Setorial de Literatura

12h – Mesa: A literatura brasileira oriunda do Nordeste, com Samuel Monteiro

14h – Mesa: A importância da literatura na primeira infância, com Luane Bispo

16h – Mesa: A força da literatura preta no cotidiano, com James Ribeiro

17h30 – Divulgação do Concurso de Crônica

18h30 – Diego Figueiredo e Quinteto de Cordas

09/11 (domingo)

10h – Apresentação dos escritores da Setorial de Literatura

11h – Lançamento e contação de história infantil: A Lua dos Ratos, com Carolina Stock

12h – Mesa: A escrita de mulheres negras da região de Americana, com Luciana Diogo

15h – Mesa: Vozes da periferia: arte, poesia e resistência, com Lucas Afonso

17h – Resultado do Concurso de Poesia

17h30 – Sarau Poetiza-me, com mestre de cerimônia Matteo Polizelli e DJ Maccedo