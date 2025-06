A 2ª edição do Festival de Teatro Seguros Unimed leva o espetáculo “O Papel de Parede Amarelo e Eu” para a cidade de Americana, no próximo domingo, dia 22 de junho. A apresentação acontecerá no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 18h. A encenação, que é um monólogo, tem classificação de 12 anos e duração de 70 minutos. Os ingressos custam de R$ 60 a R$120.

Após o sucesso da primeira edição, o festival retorna em 2025 com uma programação ainda mais grandiosa: serão mais de 95 apresentações de 34 espetáculos adultos e infantis, que estarão em cartaz por 24 municípios de São Paulo, incluindo a capital, entre os dias 30 de maio e 31 de julho, com ingressos que variam de R$30 a R$250.

Sinopse

Baseado no conto de Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), “O papel de parede amarelo e eu” é um espetáculo de Alessandra Maestrini e Denise Stoklos, com Gabriela Duarte. Publicado em 1892, o conto é considerado um marco da literatura feminista por abordar temas como o controle sobre o corpo feminino e saúde mental, que permanecem atuais. A narrativa retrata a história de uma mulher confinada em um quarto pelo marido, que desenvolve uma obsessão pelo papel de parede.

No entanto, a peça vai além do conto de Gilman e traz o posicionamento da própria Gabriela como mulher. O espetáculo é um verdadeiro manifesto, uma oportunidade de abrir o diálogo e convidar os homens para a reflexão. A peça é política “na medida certa” e conta com toques de ternura e poesia.

Ficha técnica

Direção: Alessandra Maestrini e Denise Stoklos

Autor: baseado na obra de Charlote Perkins Gilman

Elenco: Gabriela Duarte

Serviço

Festival de Teatro Seguros Unimed

Quando: 30 de maio a 31 de julho

Onde: Agudos, Americana, Araçatuba, Araraquara, Barra Bonita, Barretos, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Salto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté

Ingressos: De R$30 a R$250

Confira a programação completa no site: festivalsegurosunimed.com.br

Realização: Sinapse Produções Teatrais e Culturais

