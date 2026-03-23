A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou o cardápio oficial do Festival Gastronômico “Comida de Rua” 2026, que será realizado nos dias 11 e 12 de abril, na Praça da Migração, no Jardim Pérola. O evento reunirá diversos food trucks e expositores com ampla variedade de opções gastronômicas, preços acessíveis e pratos preparados especialmente para o público.
Nesta edição, participam do festival os estabelecimentos Lancholet, Feltrin Burger, Pão com Linguiça do Mineiro, Feltrinas Churros, Doces Delícias da Baiana, House Açaí, Bang Food Truck, Espetos Brasil, Churros da Mamãe, Lius Café e Cia, Truck da Gula, Yakileo, Eu Amo Pastel Joel e Léia Pasteis, Casa do Espetinho Truck, Kombosa.Food e LoLiz Brasil Gourmet.
O cardápio contempla desde hambúrgueres artesanais e lanches especiais até pratos variados como yakisoba, espetos, hot dogs, pastéis, pizzas no cone e crepes. Entre os destaques estão os burgers com carnes selecionadas, opções como hambúrguer de costela, lanches de linguiça e o tradicional churrasco no pão francês.
Para quem prefere doces, o festival oferecerá churros tradicionais e gourmet, copos da felicidade, geladinhos, raspadinhas e sobremesas elaboradas, como massas doces com sorvete e chocolates. Também haverá opções refrescantes como açaí e bebidas variadas.
O Festival Gastronômico “Comida de Rua” já se consolidou como um dos principais eventos do calendário municipal, reunindo famílias e visitantes em um ambiente que une lazer, cultura e gastronomia, além de valorizar os empreendedores locais e fortalecer a economia criativa.
Todos os inscritos foram selecionados por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Empreendimentos Gastronômicos, que compõem a Praça de Alimentação do evento. A seleção dos estabelecimentos foi feita pela Comissão de Análise Técnica do Festival, composta por membros do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).
Confira abaixo os estabelecimentos participantes e seus respectivos pratos:
Lancholet
Especial Let (pão brioche, dois hambúrgueres artesanais bovinos de 110g, muçarela, bacon fatiado, cebola, barbecue e molho especial)
Salada Burguer (pão brioche, hambúrguer artesanal, muçarela, cebola caramelizada e molho especial)
Bacon Burguer (pão brioche, hambúrguer artesanal, muçarela, bacon fatiado, cebola caramelizada e molho especial)
Feltrin Burger
Smash Burger (pão brioche, carne angus de 100g, queijo e molho especial)
Smash Clássico (pão brioche, carne angus de 100g, queijo, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho especial)
Smash Bacon (pão brioche, carne angus de 100g, cheddar cremoso, cebola caramelizada e bacon)
Pão com Linguiça do Mineiro
Hambúrguer de Costela (pão brioche, hambúrguer artesanal de costela de 120g, alface, cebola roxa e muçarela)
Combo: Lanche de Linguiça (pão francês, hambúrguer de linguiça 120g, alface, muçarela e bacon, acompanhado de batata frita)
Batata frita no cone (porção de batata frita de 200g)
Feltrinas Churros
Churros tradicional de doce de leite
Churros gourmet de Nutella
Raspadinha de groselha
Doces Delícias da Baiana
Mini Copo da Felicidade (Ninho com Nutella) – 150ml (mousse de leite ninho, brownie, Nutella e brigadeiro de ninho)
Mini Copo da Felicidade (Ferrero) – 150ml (brigadeiro, amendoim, brownie e mousse de chocolate)
Morango no palito (5 unidades)
House Açaí
Açaí 300 ml (açaí com leite condensado e leite em pó)
Açaí 500 ml (açaí com banana, morango e leite condensado)
Crepe suíço (presunto e queijo)
Bang Food Truck
Bubble Nutella (massa sabor baunilha, Nutella, sorvete de creme, M&M’s e Oreo)
Bubble Bueno (massa sabor baunilha com cacau, Kinder Bueno, sorvete de creme, Nutella e Kinder Bueno White)
Bubble Frango (massa sabor parmesão, catupiry sabor quatro queijos, alface, tomate e frango)
Espetos Brasil
Espeto de carne (carne com farofa e molho barbecue defumado)
Espeto de panceta (panceta com molho barbecue e limão)
Lanche de churrasco (pão francês, carne, vinagrete e barbecue defumado)
Churros da Mamãe
Churros de doce de leite
Churros de brigadeiro
Churros de Nutella
Lius Café e Cia
Pizza cone de frango com catupiry
Pizza cone de presunto e queijo
Pizza cone marguerita
Truck da Gula
Doguloso (hot dog prensado com duas salsichas, purê de batata, milho, batata palha, maionese, ketchup, mostarda e molho da casa, selado com muçarela)
Gula Dog (hot dog tradicional com duas salsichas, purê de batata, milho, batata palha, maionese, ketchup, mostarda e molho da casa)
Gula Bruta (pão baguete, pernil artesanal, bacon, calabresa e vinagrete)
Yakileo
Yakisoba misto (macarrão com carne bovina, frango, brócolis, cenoura, couve-flor e repolho)
Yakisoba vegano (macarrão com brócolis, cenoura, couve-flor e repolho)
Eu Amo Pastel Joel e Léia Pasteis
Pastel de carne (recheio de carne moída de patinho e cheiro-verde)
Pastel de pizza (Recheio de muçarela, apresuntado e cheiro-verde)
Mini pastéis de carne (16 unidades)
Casa do Espetinho Truck
Espeto de carne
Espeto de medalhão de frango
Espeto de queijo coalho
Kombosa.Food
Hot dog tradicional (pão, salsicha, molho de tomate, milho, purê de batata, batata palha, ketchup e maionese)
Hot dog bacon (pão, salsicha, bacon, molho de tomate, milho, purê de batata, batata palha, ketchup e maionese)
LoLiz Brasil Gourmet
Geladinho gourmet de Ninho com Nutella
Geladinho gourmet de pudim
Geladinho gourmet de mousse de maracujá