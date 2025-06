A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) lançaram nesta terça-feira (10) o Festival Gastronômico de Inverno 2025, no Centro de Atendimento ao Turista. O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

Nesta edição, o público poderá fazer uma verdadeira viagem gastronômica pelo território nacional, por meio de pratos inspirados nas cinco regiões brasileiras. O cardápio traz 35 pratos, elaborados por 14 estabelecimentos de Santa Bárbara e da Região Turística Bem Viver. Cada empreendimento participa com até três pratos nas categorias Livre, Vegetariana e Temática, explorando tanto criações autorais quanto receitas tradicionais.

“O Festival Gastronômico reúne diversos estabelecimentos da nossa cidade, gerando emprego, renda e oferecendo a boa gastronomia de Santa Bárbara d’Oeste. Todos os envolvidos, desde a organização do evento, passando pelos estabelecimentos e pelas atrações culturais, se empenham para entregar ao público muito carinho e profissionalismo. Desde já fica o convite para que todos prestigiem mais esta edição”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Região

“O Festival já virou sucesso não somente em Santa Bárbara, mas na região. É um momento em que temos atrações artísticas, que as pessoas podem conhecer um pouco mais da cultura gastronômica, uma forma de nós fortalecermos a economia local, o encontro das famílias. É uma nova edição que será um sucesso”, comentou o vice-prefeito Felipe Sanches, durante o evento de lançamento.

Do Sudeste, o público poderá degustar pratos como o Caldo de Kenga, Pastel Paulista, Hot Dog Carioca e doces como o Big Brigadeiro Gourmet. Do Centro-Oeste, particularmente mais presente em Goiás, o evento terá o Cuscuz Mineiro (versão mineira do tradicional cuscuz nordestino). E do tradicionalismo mineiro aparece com o Mini Pastel Mineiro de Três Queijos e a Vaca Atolada.

Já do Nordeste, o Festival traz a pizza “Broto Nordestina”, com ingredientes típicos da região. Por sua vez, do Sul, a edição apresenta o Arroz Carreteiro, prato clássico da culinária do Rio Grande do Sul e o Talharim com Almôndegas Artesanais e Queijo Branco, trazendo o toque caseiro das cantinas típicas da região.

Além disso, há destaque para pratos vegetarianos como Pamonha Doce Tradicional, Hot Dog Vegetariano, Quiche de Figo com Gorgonzola e Mel, Pastel de Chocolate com Morango, Broto Rúcula com Tomate Seco, Porção de Mini Pastel Mineiro de Três Queijos e Batata Cremosa de Palmito.

Evandro Félix

Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, ressaltou que o Festival Gastronômico de Inverno é uma grande vitrine para os empreendimentos da cidade e da região.

“Nosso objetivo é valorizar os restaurantes, dar visibilidade à criatividade dos chefs e aproximar o público das experiências únicas que só a gastronomia local pode oferecer”, disse.

“Nesta edição, escolhemos como temática as Regiões do Brasil, para que cada participante possa explorar os sabores e a identidade cultural do nosso país na criação dos pratos temáticos. É uma oportunidade de celebrar a diversidade brasileira e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia criativa”, complementou.

O Festival é promovido com o objetivo de valorizar a gastronomia local e regional, fortalecer a economia criativa e fomentar o turismo gastronômico, ampliando o intercâmbio entre os empreendedores da cidade e da Região Turística Bem Viver (Santa Bárbara, Americana, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré e Campinas). Além da culinária, o evento contará com atrações culturais e Feira do Artesanato, em um ambiente preparado para receber toda a família.

Confira o cardápio:

Cia. do Milho

Escondidinho de Milho com Carne Seca (Livre)

Pamonha Salgada com Queijo (Temático)

Pamonha Doce Tradicional (Vegetariano)

Padaria Dona Vitória

Combo: Burguer Artesanal com Batata Frita (Livre)

Caldo de Kenga (Temático)

Booze Restaurante

Lanche de Pernil (Livre)

Pernil em Tiras Empanado, acompanha molho verde caseiro (Temático)

Jujuba Mercado de Guloseimas

Fondue Nutella com Kinder (Livre)

Big Brigadeiro Gourmet (Temático)

Hot Dog Oh Yes

Hot Dog Tradicional (Livre)

Hot Dog Carioca (Temático)

Hot Dog Vegetariano (Vegetariano)

Sweet Paty Confeitaria & Café

Quiche de Peito de Peru com Cream Cheese, acompanha salada (Livre)

Arroz Doce (Temático)

Quiche de Figo com Gorgonzola e Mel (Vegetariano)

Ki – Pastel Mercadão

Porção Mista: Mini Pastel de Pizza e Carne (Livre)

Pastel de Carne Seca com Queijo (Temático)

Pastel de Chocolate com Morango (Vegetariano)

Lisboa Massas & Cia

Penne à Marguerita (Livre)

Talharim com Almôndegas Artesanais e Queijo Branco (Temático)

Holy Cook

Holy Ninho com Nutella (Livre)

Holy Nuts (Temático)

Rancho da Linguiça

Lanche de Linguiça (Livre)

Cuscuz Mineiro (Temático)

Estação Restaurante

Isca de Frango Empanado (Livre)

Vaca Atolada (Temático)

Tutti Amici Pizzaria

Broto Calabresa com Mussarela (Livre)

Broto Nordestina (Temático)

Broto Rúcula com Tomate Seco (Vegetariano)

Eu Amo Pastel Joel & Léia

Pastel de Kinder Bueno e Creme de Leitinho, passado no Leite Ninho (Livre)

Pastel Paulista: Carne, Queijo, Ovo e Azeitona (Temático)

Porção: Mini Pastel Mineiro de Três Queijos (8 unid.) (Vegetariano)

Casa da Nonna Massas Artesanais

Parmegiana de Frango Aperitivo (Livre)

Arroz Carreteiro (Temático)

Batata Cremosa de Palmito (Vegetariano)

Serviço:

Festival Gastronômico de Inverno 2025 de Santa Bárbara

Dias 7 e 8 de julho, das 18h às 23h

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita