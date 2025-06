Quatorze empreendimentos foram habilitados para participar do Festival Gastronômico de Inverno de Santa Bárbara d’Oeste – edição 2025. A análise técnica foi realizada por membros da Comissão Organizadora formada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), conforme previsto no Edital de Chamamento Público para o credenciamento de estabelecimentos gastronômicos que irão compor a Praça de Alimentação do evento.

Foram recebidas 15 inscrições, das quais 14 foram habilitadas e uma inabilitada. O Festival será realizado nos dias 7 e 8 de julho de 2025, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

De Santa Bárbara d’Oeste, foram habilitados, por ordem de inscrição:

Eu Amo Pastel Joel & Léia

Ki – Pastel Mercadão

Hot Dog Oh Yes

Casa da Nonna Massas Artesanais

Jujuba Mercado de Guloseimas

Lisboa Massas & Cia

Holy Cook

Rancho da Linguiça

Estação Restaurante

Tutti Amici Pizzaria

Sweet Paty Confeitaria & Café

Da Região Turística Bem Viver, foram credenciados os estabelecimentos de Americana:

Booze Restaurante

Padaria Dona Vitoria

Cia do Milho

Inabilitado:

Pasconitta Churros – por não atender ao Item 5 do Edital.

Nesta edição, o tema da Categoria Temática será “Regiões do Brasil”, desafiando os participantes a criar pratos que expressem os sabores e tradições de diferentes partes do país. Além da Categoria Temática, cada estabelecimento inscreveu também pratos nas categorias Livre e Vegetariana (incluindo opções para ovolactovegetarianos, lactovegetarianos e vegetarianos estritos).

O Festival tem como proposta valorizar a gastronomia local e regional, fomentar a economia criativa e estreitar os laços entre o público e os empreendedores da área de alimentação, promovendo ainda a culinária dos municípios que integram a Região Turística Bem Viver, como Americana, Campinas, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré.

O regulamento completo está disponível no site www.culturasbo.com A realização do Festival Gastronômico de Santa Bárbara é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo – Comtur.

