Festival Gastronômico SB Inverno 2023 começa domingo

A degustação dos 28 pratos do Festival Gastronômico Santa Bárbara – Inverno 2023

será acompanhado de muita cultura dos artistas da cidade. Cada dia do evento terá um estilo musical para agradar diferentes públicos. A edição começará neste domingo (9), das 16 às 21 horas, e segue na segunda (10) e terça-feira (11), das 18 às 22 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

O domingo (9) terá samba e pagode com Robson Cruz e banda (17h) e Grupo Alto Astral (20h); a segunda-feira (10) o pop rock e o ska de Banda Single Pop (19h) e Banda Ska7 (20h30) e a terça-feira (11) será a vez do sertanejo universitário de Otávio Carloto e banda (19h) e Sheyla Canova e banda (20h30).

Com patrocínio da FAM – Faculdade de Americana e Cervejaria 3 Américas e media partner da Rádio Notícia FM, o FG contará com 14 estabelecimentos gastronômicos: Vinum Wine Bar, Trattoria II Volo, Jujuba Mercado de Guloseimas, Santa Fábrica Padaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, Silvana Bueno Massas Artesanais, Sancta Cervejaria, Rotisserie Bom Paladar, Simple Bar e Restaurante, Cheirinho de Bolo, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel Mercadão e Rancho da Linguiça.

O cardápio do Festival – edição Verão 2022 pode ser acessado no site culturasbo.com Serão comercializados 14 pratos livres e 14 temáticos, tendo opções vegetarianas e veganas, durante os três dias de Festival, além de pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten).

Programação completa:

Domingo (9)

• 17h – Robson Cruz e banda

• 20h – Grupo Alto Astral

Segunda-feira (10)

• 19h – Banda Single Pop

• 20h30 -Banda Ska7

Terça-feira (11)

• 19h – Otávio Carloto e banda

• 20h30 – Sheyla Canova e banda

Serviço:

• Festival Gastronômico de Santa Bárbara – Inverno 2023

Dia 9 de julho (domingo), das 16 às 21 horas

Dias 10 (segunda) e 11 (terça-feira) de julho, das 18 às 22 horas

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama

Entrada gratuita

