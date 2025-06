Neste sábado, dia 14, Santa Bárbara d’Oeste será palco de mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025. A programação tem início às 9 horas, no Ginásio “J.J. Bellani”, localizado ao lado do Parque Araçariguama.

O evento reunirá 258 inscritos e contará com o apoio de mais de 100 voluntários. Destinado a crianças e jovens com deficiência ou síndrome, com idades entre 7 e 23 anos, o festival tem como objetivo incentivar a inclusão e a vivência esportiva por meio de atividades nas modalidades de atletismo, vôlei sentado e badminton. Os inscritos receberão camiseta oficial do evento, lanche e certificado de participação.

A iniciativa é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com o patrocínio das Loterias Caixa e do Governo Federal, e conta com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Esportes (SEME), de Educação, de Saúde e de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, além do apoio de SBAtletismo, Rejomar e Casa Leontina.

