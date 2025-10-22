O Festival Raízes 2025 movimentou mais de R$ 310 mil em Santa Bárbara d’Oeste, somando os valores arrecadados na praça de alimentação solidária, no Espaço de Economia Criativa e no estacionamento solidário. Com entrada gratuita, o evento reuniu milhares de pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara no sábado (18) e domingo (19), celebrando a cultura sertaneja e a tradição barbarense.

O festival apresentou grandes nomes da música, como Matogrosso & Mathias e Bruna Viola, além de artistas locais e regionais — Felipe Delafiori, Sheila Canova, Banda Estrela Perdida – Tributo a João Paulo e Daniel, Dany e Diego, Orquestra Barbarense de Violas, Raí Emanuel e Banda Projeto Raízes. O 15º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros também foi destaque, percorrendo as principais ruas da cidade e emocionando quem acompanhou o cortejo.

Além da música e tradição, o festival teve forte impacto social e econômico: o Espaço de Economia Criativa contou com a participação de artesãos locais, totalizando 446 peças vendidas, e a Praça de Alimentação Solidária reuniu sete entidades beneficentes do Município: Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Serviço de Assistência Social Meimei, Corporação Musical União Barbarense (COMUB), Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança e Associação Vinde à Luz.

“A emoção da música sertaneja, a cultura caipira e a tradição de Santa Bárbara, este pedaço de Brasil, foram celebradas neste fim de semana com o Festival Raízes! A chuva tão esperada chegou, trouxe um friozinho e abençoou o nosso evento. Meus cumprimentos ao Felipe Sanches, nosso vice-prefeito que nos representou no desfile, ao pessoal da Secretaria de Cultura, aos Cavaleiros e Muladeiros e todos que participaram da organização do Raízes”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “O evento cresce ano após ano e fortalece ainda mais o nosso calendário cultural. Muito obrigado a quem prestigiou estes dois dias de evento!”, complementou.

O Festival Raízes 2025 foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Dama Bier, apoio da Comissão Organizadora de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox 90.