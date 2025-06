FGV promove HOJE debate sobre as recentes alterações na NR1 e a importância da saúde mental

A FGV Educação Executiva promove, no dia 24 de junho, o webinar “Cuidar de quem cuida: NR1 e a importância da saúde mental”. No encontro, serão abordadas as recentes alterações na Norma Regulamenta 1 (NR1), em vigor a partir de 26 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes para a gestão de segurança e saúde no trabalho (SST) em todas as empresas no Brasil. Especialistas do setor vão explicar porque investir em esforços na identificação dos aspectos psicossociais e no gerenciamento de seus riscos, possibilitam atingir as metas organizacionais, reduzir custos e alcançar níveis mais elevados de qualidade na assistência à saúde, oferecendo experiências cada vez mais positivas a seus usuários.

No âmbito da saúde do trabalhador, prover um ambiente seguro, implementar as normas de segurança e saúde no trabalho, prevenir a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho a partir da implementação adequada das normas reguladoras, cujas primeiras são datadas de 1978, cumprindo o preconizado, tanto por parte das empresas, quanto dos trabalhadores, ainda é um desafio para as organizações.

As deficiências ou doenças invisíveis, entre elas a saúde mental, muitas vezes são negligenciadas até mesmo pelo próprio trabalhador. Nas instituições de saúde, devido à complexidade dos processos e aos riscos associados, o ambiente torna-se, em geral, muito estressante aos profissionais de saúde, tornando o tema ainda mais relevante. No mundo do trabalho, desmistificar, identificar os riscos psicossociais e combater o preconceito, são formas promissoras para promover um ambiente de trabalho seguro e respeitoso às diferenças, maximizando os resultados organizacionais.

Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstram que transtornos mentais produzem um impacto econômico superior a US$ 1 trilhão por ano, em perda de produtividade. Neste webinar será apresentado conteúdo relevante sobre como o assunto deve estar em pauta e no foco estratégico das instituições.

Sob mediação da coordenadora acadêmica dos MBAs da FGV na área da saúde, Maria Laiz Zanardo, o webinar contará com a participação do auditor fiscal do trabalho, o engenheiro Rodrigo Vaz Veiga; do diretor médico América Latina da P&G, doutor Fernando Akio Mariya; da diretora de gestão de pessoas na EBSERH, doutora Luciana de Gouvêa Viana; e da professora convidada e coordenadora Acadêmica de CMD do FGV IDE Management, doutora Patrícia Carneiro Pessoa Pousa. O encontro será transmitido ao vivo, às 14h, pelo canal da FGV no YouTube. Ao final, a audiência poderá enviar perguntas para os palestrantes. As inscrições são gratuitas.

Evento: Webinar “Cuidar de quem cuida: NR1 e a importância da saúde mental”

Data: 24/6 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Canal YouTube da FGV

Inscrições e informações: Link

