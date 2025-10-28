“Meu filho não quer ir à escola!!”: entenda as causas e saiba como agir

O momento de ir à escola é, para muitas famílias, um desafio repleto de emoções e inseguranças. Quando a criança chora, se recusa a sair de casa ou demonstra desânimo constante, pais e responsáveis se veem diante de um dilema: como lidar com a resistência escolar de forma acolhedora e eficaz? Pensando nisso, José Júnior, diretor da Ensina Mais Turma da Mônica, rede referência em apoio escolar e desenvolvimento infantil que faz parte do Grupo MoveEdu, explica as principais causas desse comportamento e apresenta estratégias práticas para reverter o quadro.

A recusa em frequentar a escola pode ter diversas causas, desde fatores emocionais, como medo e ansiedade de separação, até dificuldades de socialização ou aprendizado. “É importante compreender que o ‘não querer ir’, geralmente, é uma forma de expressão. A criança está comunicando que algo a está incomodando e o primeiro passo é escutar com empatia e observar os sinais”, orienta José Junior.

Durante a infância, é natural que a adaptação escolar envolva momentos de resistência. No entanto, quando esse comportamento se repete com frequência, é necessário investigar as possíveis causas, que podem ser:

Ansiedade de separação: comum nas fases iniciais da escolarização, especialmente quando há mudanças de rotina ou ambiente.

comum nas fases iniciais da escolarização, especialmente quando há mudanças de rotina ou ambiente. Dificuldades de aprendizado: o medo de errar ou de não acompanhar o ritmo da turma pode gerar insegurança.

o medo de errar ou de não acompanhar o ritmo da turma pode gerar insegurança. Problemas de socialização: conflitos entre colegas, bullying ou sensação de exclusão comprometem o vínculo afetivo com o ambiente escolar.

conflitos entre colegas, bullying ou sensação de exclusão comprometem o vínculo afetivo com o ambiente escolar. Falta de motivação: aulas pouco atrativas ou excesso de exigência podem reduzir o entusiasmo.

aulas pouco atrativas ou excesso de exigência podem reduzir o entusiasmo. Questões emocionais familiares: alterações na rotina da casa, chegada de um irmão, mudanças de cidade ou separações também influenciam o comportamento escolar.

Para José Junior, o papel da família é fundamental no processo de reaproximação com a escola. Neste caso, o ideal é construir um ambiente de confiança e estímulo, evitando cobranças excessivas. O diretor nacional da Ensina Mais Turma da Mônica elenca algumas recomendações:

Escute e acolha: converse com a criança sobre o que ela sente, sem minimizar ou invalidar suas emoções.

converse com a criança sobre o que ela sente, sem minimizar ou invalidar suas emoções. Valorize conquistas: reconheça pequenos progressos, como participar de uma atividade ou interagir com os colegas.

reconheça pequenos progressos, como participar de uma atividade ou interagir com os colegas. Mantenha uma rotina estável: horários previsíveis ajudam a transmitir segurança.

horários previsíveis ajudam a transmitir segurança. Envolva a escola: dialogue com os professores e com a coordenação para alinhar estratégias conjuntas.

dialogue com os professores e com a coordenação para alinhar estratégias conjuntas. Torne o aprendizado divertido: use jogos, histórias e atividades lúdicas que despertem a curiosidade e o prazer de aprender.

Ou seja, o acompanhamento próximo dos pais e o apoio pedagógico adequado fazem toda a diferença. “Quando os responsáveis demonstram interesse pela rotina escolar, a criança entende que aprender é um processo positivo. O segredo está no equilíbrio entre afeto, rotina e incentivo”, finaliza José Junior.

