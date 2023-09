Filipe Toledo bate Ethan Ewing e leva bi mundial do surf

O brasileiro Filipe Toledo acaba de se tornar bicampeão mundial

de surf, em Trestles, na Califórnia, após bater a grande sensação das finais da WSL, o Australiano Ethan Ewing. Com um desempenho impressionante, Filipinho demonstrou todo o seu conhecimento do pico e venceu as duas baterias na disputa de melhor de três contra o Ethan.

Como líder do ranking mundial, Filipe Toledo conseguiu uma grande vantagem em relação aos demais atletas, esperando os seus adversários duelarem para saber quem o encararia na grande decisão de 2023. Ethan Ewing, que havia sofrido uma lesão na etapa de Teahupoo, surpreendeu a todos os presentes, apresentando uma grande performance e eliminando outros surfistas favoritos. O australiano bateu João Chumbinho, o quarto colocado na temporada, que havia vencido Jack Robinson na bateria anterior. Mas, o fato ainda mais surpreendente, veio após Ethan conseguir bater o local Griffin Colapinto, o favorito para figurar a final com Filipinho, com uma atuação bastante sólida e incontestável.

Na grande decisão, a disputa foi de tirar o fôlego. Na primeira bateria, Filipe e Ethan travaram uma batalha bastante equilibrada, com bastante troca de notas, com o brasileiro abusando do estilo progressivo, com muita velocidade e se arriscando nos aéreos, enquanto o australiano surfava à sua maneira, com bastante qualidade no surf de borda. No final das contas, o brasileiro levou a melhor, finalizando com um somatório de 17.97 – sendo 9.00 e 8.97 como suas melhores notas -, enquanto Ethan ficou com 17.27 – sendo 8.73 e 8.50 em suas melhores ondas.

A segunda bateria foi bastante diferente. O mar não colaborou tanto para o espetáculo dos surfistas e ofereceu poucas oportunidades para ambos os atletas durante quase toda a bateria. Filipe Toledo conseguiu novamente aproveitar as ondas e as condições do mar favorecerem o seu estilo de surf. O Brasileiro garantiu o título com um 14.27 – sendo 7.50 e 6.77 como suas melhores notas -, enquanto o australiano terminou com 12.37 – com 7.67 e 4.50 como suas melhores notas.

Com a vitória, Filipinho conseguiu seu segundo título mundial, coroando uma temporada praticamente perfeita. Ao todo, ele venceu três etapas durante o ano de 2023: Sunset Beach, El Salvador e Jeffreys Bay. Agora, Filipe é o segundo brasileiro com mais títulos mundiais, só atrás de Gabriel Medina, com 3 títulos conquistados.

