Homem é detido após ter sido filmado furtando aparelho celular em loja no bairro São Vito em Americana

Filmado levando celular

Um homem de 29 anos foi detido por equipes da Romu na tarde desta sexta feira(04) no bairro São Vito em Americana. A. R. O de 29 anos foi abordado no bairro São Manoel, após o comerciante enviar um vídeo no WhatsApp da Gama, onde mostrava a ação do criminoso.

Durante a abordagem, foi localizado um aparelho celular furtado na loja da Av. Paschoal Ardito.

A ocorrência segue em andamento na central de polícia judiciária.

