Filmes e séries mais vistos antes dos feriados

Silicone aos 15? Influenciadoras teen encaram o bisturi e acendem alerta sobre vaidade precoce

Dos dois lados da polêmica que furou a bolha das redes, Antonela Braga e Duda Guerra já aumentaram os seios. Dr. Luiz Haroldo Pereira, ex-presidente da SBCP, explica quando a cirurgia pode ser realmente necessária e defende cuidado com pressão estética: “Tem que ter maturidade e indicação”

A decisão de colocar prótese de silicone nos seios ainda na adolescência tem movimentado as redes sociais e dividido opiniões. Aos 15 anos, influenciadoras como Antonela Braga e Duda Guerra, que quebraram a bolha teen recentemente após a polêmica envolvendo Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, já passaram pela cirurgia e compartilharam tudo com seus milhões de seguidores, gerando uma onda de repercussões, entre aplausos e críticas. Mas, afinal, até que ponto uma adolescente pode decidir sobre uma intervenção estética permanente? Quando é seguro ou exagerado?

Para o Dr. Luiz Haroldo Pereira, cirurgião plástico com mais de 40 anos de experiência e ex-presidente da SBCP, essa não é a melhor idade para uma intervenção estética.

“Já atendi muitas jovens de 15, 16 anos, mas, de modo geral, essa não é a idade ideal para colocar silicone. Só em situações muito específicas”, afirma o cirurgião. “O mais seguro é esperar até os 17 ou 18 anos, quando o corpo está mais formado e a paciente tem mais maturidade para tomar essa decisão.”

No entanto, segundo o médico, o assunto precisa ser tratado com seriedade, e não apenas com julgamentos ou idealizações estéticas e outros fatores como saúde mental e emocional também devem ser considerados.

“Muitas meninas jovens sofrem por ter seios muito pequenos ou assimétricos. Isso pode causar baixa autoestima, vergonha, até isolamento social. A cirurgia pode, sim, ser uma solução — mas só quando há indicação médica real e acompanhamento psicológico. Não é só sobre vaidade: é saúde emocional também.”

O ponto é que, segundo o médico, existem fatores além da estética que podem justificar a cirurgia precoce, condições clínicas que justificam a intervenção antes dos 18 anos, como:

Mama tuberosa : alteração no formato das mamas, que se desenvolvem de forma anormal e muitas vezes causam constrangimento.

: alteração no formato das mamas, que se desenvolvem de forma anormal e muitas vezes causam constrangimento. Assimetria mamária acentuada : quando há diferença visível entre os dois seios, afetando autoestima e bem-estar.

: quando há diferença visível entre os dois seios, afetando autoestima e bem-estar. Hipoplasia mamária: mamas que não se desenvolvem durante a puberdade.

