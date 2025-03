Filmes e séries mais vistos da semana 4 (março)

Paulistana Marina Cyrino Leonel lança livro infantil “Clay”

A coragem de ser quem você é. Esse é o principal tema de “Clay – Que forma você quer ser quando crescer?” (30 págs., Editora Labrador). A história nasceu de uma jornada pessoal da autora paulistana Marina Cyrino Leonel, que decidiu resgatar seu sonho de infância: escrever. Com ilustrações minimalistas e uma narrativa envolvente, o livro convida leitores de todas as idades a refletirem sobre a importância de experimentar, errar e se reinventar. As ilustrações são de Sami Ribeiro.

O evento de lançamento está marcado para o dia 26 de abril, na Livraria Drummond Av Paulista (Avenida Paulista, 2073 Conjunto Nacional), às 15 horas.

A obra foi criada durante um curso de escrita criativa ministrado por Ana Holanda, onde Marina explorou sua criatividade de forma artesanal, desenhando e montando o livro manualmente. A inspiração veio de obras como “A Parte Que Falta”, de Shel Silverstein, e “Flicts”, de Ziraldo, que mostram como histórias simples podem carregar mensagens poderosas.

“A Ana queria que fôssemos além da escrita, trabalhando nas ilustrações e na montagem do livro artesanalmente, pegando em lápis de cor, giz de cera, papel, colagem etc. Coisas que raramente fazemos depois de adultos”, conta Marina. “Criar as ilustrações foi um baita desafio para mim. Passei um tempo quebrando a cabeça, pensando em como poderia criar algo usando minhas baixíssimas habilidades em desenho. Até que, um dia, tomando banho, a inspiração veio.”

Segundo Marina, ela era capaz de desenhar formas geométricas e já sabia os temas que gostaria de abordar na obra. “Juntei as duas coisas e a história nasceu”, conta. “Um ano depois, quando decidi publicar o livro, procurei muito por um ilustrador que fosse capaz de captar a essência da história. Deu tudo muito certo com o Sami. Ele se identificou com o Clay logo de cara, e enriqueceu demais as ideias que eu tinha para as ilustrações. Não poderia ter pessoa melhor para dar vida ao Clay”.

Apesar de ser um livro infantil, a história conversa com leitores de todas as idades, deixando um convite à autenticidade e à esperança de que nunca é tarde para mudar. “Parece óbvio, mas é fácil esquecer que somos livres para nos reinventar. Meu maior desejo é que Clay inspire adultos e crianças a explorarem novas possibilidades: um esporte, uma arte, um trabalho, uma faculdade, qualquer coisa que der vontade. É assim, entre erros e acertos, que descobrimos quem somos de verdade.”