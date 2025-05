Filmes e séries mais vistos da semana2 de maio

trazido aos leitores do NM por JustWatch

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após reality polêmico, Duda Mattos estreia como assistente de palco de João Kléber na RedeTV!



A influencer Duda Mattos é a mais nova contratada da RedeTV! para o repaginado programa de João Kléber aos domingos, em horário nobre. Ela estreia como assistente de palco do ‘Para Aqui’, humorístico que conta agora com uma série de quadros e participações de famosos, além das pegadinhas. Essa é a primeira experiência dela no palco em uma atração na TV aberta.Duda ganhou fama no ano passado ao participar do reality show ‘Ilha da Tentação’, apresentado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa no Prime Vídeo, da Amazon. A atração reunia casais e solteiros para uma espécie de teste de fidelidade coletivo. O reality gerou polêmica, entretenimento e dividiu opiniões.

“Foi então que recebi o convite da RedeTV!. Participei de alguns programas da casa, gravei um piloto e agora tenho o privilégio de dividir o palco com o João [Kléber], que é um mestre, generoso e muito divertido”, conta. “Empolgação, alegria e muita gratidão nessa nova fase. Quero aprender e mostrar um pouco mais de mim, estou aberta para o novo”.

No palco, além de receber e posicionar os convidados, Duda auxilia João Kléber com fichas e roteiro, e interage com ele a todo momento, comenta os quadros, dá opiniões e conversa com os humoristas convidados. “É mais do que beleza, tem que ficar ligada em tudo, é puro improviso. O programa é bem dinâmico e está reformulado. Agora, além das pegadinhas, tem muitos quadros”.

Natural de São Paulo, capital, Duda tem 28 anos, é formada em Administração e atuou a maior parte da sua vida como gerente de marketing de uma famosa grife de moda. Sua primeira aparição na TV foi ao lado de Silvio Santos, em um programa de namoro. Depois disso, em 2024, estreou na ‘Ilha da Tentação’. Solteira, ela diz que seu foco é na carreira profissional.

Antes de fechar com a RedeTV!, a influencer foi sondada por outros realities e programas inclusive no México e em Portugal. Duda também recusou convite da revista Playboy internacional.Na época, a proposta era de R$ 300 mil pelo ensaio nu. Ela conta que pretende seguir na televisão. “Descobri que é o meu universo, estou 100% dedicada a isso”.

Leia + sobre Famosos, artes e música