Filmes e séries mais vistos da semana no streaming

No dia 17 de outubro, em parceria com a Looke Filmes, o MIS exibe “É como se ninguém me entendesse“, produção dirigida por Vincent Grashaw que aborda o tema do bullying na adolescência. Após a sessão, será realizado um debate com a presença do psicanalista Flávio Gosling e da jornalista Laura Mattos. A participação do público é gratuita e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Museu.

O evento faz parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, programa gratuito realizado pelo MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo), em parceria com a Folha de S.Paulo e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP). O projeto traz, mensalmente, sessão de filme seguida por debate com especialistas no tema apresentado pela obra, e o público pode participar com perguntas, integrando novas perspectivas sobre a produção. A curadoria e a mediação da conversa são de Luciana Saddi, coordenadora de cinema e psicanálise da Diretoria de Cultura e Comunidade da SBPSP.

Sobre o filme

É como se ninguém me entendesse

(dir. Vincent Grashaw, EUA, 2018, 99 min, 16 anos)